Врач рассказала о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19

Кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач-педиатр Ирина Добрецова рассказала о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19.

В беседе с ФАН она отметила, что маски нужны, в частности, тем, у кого ослаблено здоровье.

«Не во всех случаях может сформироваться иммунитет против коронавирусной инфекции, например, у тех же больных онкологией», — пояснила эксперт.

По её словам, у людей из группы риска иммунитет своеобразен, он может быть снижен в ответ на вакцину, поэтому лучше себя обезопасить.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 19 138 случаев коронавируса.