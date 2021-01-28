Врач рассказала о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
В беседе с ФАН она отметила, что маски нужны, в частности, тем, у кого ослаблено здоровье.
«Не во всех случаях может сформироваться иммунитет против коронавирусной инфекции, например, у тех же больных онкологией», — пояснила эксперт.
По её словам, у людей из группы риска иммунитет своеобразен, он может быть снижен в ответ на вакцину, поэтому лучше себя обезопасить.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 19 138 случаев коронавируса.