Попова допустила, что в 2021 году можно будет отказаться от масок

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Есть надежда, что в 2021 году можно будет отказаться от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Об этом в эфире Первого канала рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова допустила, что в 2021 году можно будет отказаться от масок
  • РИА Новости

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом. И во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.

Попова отметила: для того чтобы взять под контроль COVID-19, в России должно быть привито не менее 60% от общего числа взрослых (за исключением переболевших). Таким образом она ответила на вопрос, есть ли надежда, что уже в 2021 году можно будет снять маски.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что перестать носить маски можно будет после формирования у населения популяционного иммунитета к COVID-19.

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