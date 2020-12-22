Главврач больницы в Коммунарке допустил возможность третьей волны COVID-19

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Мир ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Главврач больницы в Коммунарке допустил возможность третьей волны COVID-19
  • Reuters

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунёмся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями», — сказал он.

Специалист привёл в пример испанку и азиатский грипп.

«Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — добавил Проценко.

В начале ноября Проценко в интервью RT также не исключил возможности третьей волны коронавируса. 

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявил о риске возникновения в ФРГ третьей волны COVID-19.

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