Главврач больницы в Коммунарке допустил возможность третьей волны COVID-19

Мир ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунёмся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями», — сказал он.

Специалист привёл в пример испанку и азиатский грипп.

«Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — добавил Проценко.

В начале ноября Проценко в интервью RT также не исключил возможности третьей волны коронавируса.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявил о риске возникновения в ФРГ третьей волны COVID-19.