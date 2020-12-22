Главврач больницы в Коммунарке допустил возможность третьей волны COVID-19
- Reuters
«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунёмся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями», — сказал он.
Специалист привёл в пример испанку и азиатский грипп.
«Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — добавил Проценко.
В начале ноября Проценко в интервью RT также не исключил возможности третьей волны коронавируса.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявил о риске возникновения в ФРГ третьей волны COVID-19.