Премьер Саксонии заявил о риске в январе третьей волны COVID-19 в ФРГ
- Reuters
«Те, кто работает в медицинской сфере, и те, кто оценивает статистику, серьёзно опасаются, что, как предполагают эксперты, Рождество и Новый год приведут к тому, что мы с таким высоким уровнем (заболеваемости. — RT), как сегодня, получим третью волну», — приводит его слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.
Кречмер отметил, что, по данным экспертов, это может произойти в период с 10 по 15 января.
«Насколько она будет большой, какой урон она нанесёт — это в руках жителей Саксонии и Германии», — добавил он.
В конце ноября глава Минздрава Польши Адам Недзельски заявил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне COVID-19 в феврале наряду с пиком сезона гриппа.