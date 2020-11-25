В Польше готовятся к возможной третьей волне эпидемии COVID-19

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал в эфире польского телевидения.

«Если мы не проведём каникулы дома, то, к сожалению, мы повышаем вероятность появления так называемой третьей волны, о которой уже говорят. Третья волна — усиление заболеваемости в феврале, что объединилось бы ещё с пиком сезона гриппа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, гражданам необходимо проявить ответственность в период праздников и каникул, чтобы справиться с COVID-19.

«Наша ответственность и поведение в праздничный период и период каникул — это возможность предотвращения третьей волны, к которой мы уже потенциально готовимся», — добавил министр.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пока в стране не планируют вводить жёсткий карантин из-за COVID-19.