В Польше пока не планируют вводить карантин из-за COVID-19

В Польше пока не планируют вводить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Сейчас нам всем нужно как можно больше хороших новостей. Сегодня у меня для вас ещё одна. На этой неделе, впервые за два месяца, количество заражений начало снижаться!» — написал он в Facebook.

Моравецкий уточнил, что в Польше наблюдается первый сигнал стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Что это значит? Нам не нужно вводить национальный карантин», — заявил премьер.

5 ноября Моравецкий заявил, что вскоре в Польше могут ввести общенациональный карантин из-за ситуации с COVID-19.