В Польше пока не планируют вводить карантин из-за COVID-19
- © REUTERS/Kacper Pempel
«Сейчас нам всем нужно как можно больше хороших новостей. Сегодня у меня для вас ещё одна. На этой неделе, впервые за два месяца, количество заражений начало снижаться!» — написал он в Facebook.
Моравецкий уточнил, что в Польше наблюдается первый сигнал стабилизации ситуации с коронавирусом.
«Что это значит? Нам не нужно вводить национальный карантин», — заявил премьер.
5 ноября Моравецкий заявил, что вскоре в Польше могут ввести общенациональный карантин из-за ситуации с COVID-19.