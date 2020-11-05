В Польше могут вскоре ввести общенациональный карантин

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре в стране могут ввести общенациональный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Польше могут вскоре ввести общенациональный карантин
  • Reuters

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP.

«В случае необходимости мы введём национальный карантин через 7—14 дней, но этого можно избежать. Это будет зависеть от того, будем ли мы соблюдать дисциплину, выполнять требования врачей, о которых говорится с начала пандемии», — цитирует его РИА Новости.

5 ноября сообщалось, что в Польше за сутки выявлены рекордные 27,1 тыс. случаев COVID-19.

4 ноября власти Польши заявили о переходе всех школьников страны на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

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