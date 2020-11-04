В Польше всех школьников переведут на дистанционное обучение

В Польше все школьники до конца ноября будут обучаться дистанционно в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Вторая волна пандемии с невероятной силой ударила по Европе и Польше. Сегодня кажется, что ноябрь будет самым тяжёлым месяцем во время пандемии. Впереди чрезвычайно трудное время», — цитирует его TVP Info.

Моравецкий объявил, что дистанционное обучение будет продлено до конца ноября и с 9 ноября распространится на учеников начальных классов.

Помимо этого, будет ограничена работа торговых центров и отелей, а также закроются кинотеатры и театры.

Новые ограничения начнут действовать с 7 ноября и продлятся минимум до 29 ноября.

С конца октября ресторанам, пабам и кафе Польши разрешено работать только навынос.