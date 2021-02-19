В Подмосковье прививку от коронавируса получили около 220 тысяч человек

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В Подмосковье поступило более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», на данный момент прививку получили около 220 тыс. жителей региона. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
В Подмосковье прививку от коронавируса получили около 220 тысяч человек
  • Reuters

Отмечается, что в регион поступило ещё 80 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тыс. доз. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли порядка 220 тыс. человек», — говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в регионе, от масок отказываться рано.

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