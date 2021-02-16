В Подмосковье от коронавируса привились более 200 тысяч человек

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что в Московской области от коронавирусной инфекции COVID-19 привились более 200 тыс. человек.

«С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции более 200 тыс. человек в Московской области сделали выбор в пользу вакцинации препаратом «Спутник V». Привиться можно бесплатно в пунктах вакцинации по всему Подмосковью», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим отмечается, что в регионе постепенно наращиваются темпы вакцинации, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали более 160 тыс. человек.