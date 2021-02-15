Более 160 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 160 тыс. человек.
Более 160 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Петербурге вакцинированы 160 626 человек. Из них 35 287 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 2063 человека, вторично — 278», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращать к плановой работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить