Более 160 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 160 тыс. человек.

Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Петербурге вакцинированы 160 626 человек. Из них 35 287 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 2063 человека, вторично — 278», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращать к плановой работе.