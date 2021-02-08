Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

Он заявил, что «эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась».

«Начинаем возвращать больницы к плановой работе. Это не произойдёт мгновенно — требуется самая тщательная дезинфекция. Также нужно ещё раз протестировать врачей и весь персонал», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 8 февраля, за сутки в России выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.