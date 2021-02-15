Воробьёв напомнил о важности сохранения масочного режима в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в регионе, от масок отказываться рано. Их нужно носить, чтобы защитить старшее поколение и тех, кто не может привиться.

«COVID-19 отступает. Идёт активная вакцинация. И безусловно, это даёт свои результаты. Мы видим большую работу по сворачиванию коек. Это всё вселяет оптимизм», — передаёт слова губернатора телеканал «360».

Однако наличие масок по-прежнему остаётся важным, подчеркнул губернатор.

«Для чего? Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить», — добавил Воробьёв.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.