«По сути, стала мировым бестселлером»: Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Михаил Мурашко обсудил с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». В частности, речь шла о рассмотрении заявки на включение препарата в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Министр напомнил, что вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьёзных побочных эффектов. Положительно о препарате высказался и главный инфекционист США Энтони Фаучи, заявив, что данные по вакцине «достаточно хорошие».

Глава Минздрава Михаил Мурашко побеседовал по видеосвязи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Они обсудили рассмотрение заявки на включение вакцины против коронавируса «Спутник V» в перечень препаратов, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

В ходе разговора стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, такие как вакцинация и повышение доступности медпомощи для населения.

В частности, Мурашко рассказал, что на сегодняшний день препарат «Спутник V» получили уже миллионы россиян. Он напомнил, что вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьёзных побочных эффектов.

По словам российского министра, препарат «по сути стал мировым бестселлером».

«Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Гебрейесус высоко оценил усилия России по внедрению цифровых технологий в систему оказания медицинской помощи. В пресс-службе обратили внимание, что данные меры существенно облегчают взаимодействие пациента с медицинским персоналом и повышают эффективность диспансерного наблюдения.

В свою очередь, глава ВОЗ рассказал, что ключевыми мерами по ограничению распространения COVID-19, предпринимаемыми организацией, являются социальное дистанцирование и вакцинация населения.

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Между тем главный инфекционист США Энтони Фаучи в беседе с греческим телеканалом Skai положительно оценил данные о российской вакцине «Спутник V». В ходе интервью Фаучи спросили, каким препаратом он предпочёл бы привиться — российским или китайским.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал он.

Напомним, согласно результатам третьей фазы клинического исследования, «Спутник V» продемонстрировал эффективность против коронавируса на уровне 91,6%. Также в ходе испытаний была подтверждена способность препарата полностью защитить человека от тяжёлой формы заболевания COVID-19.

Накануне стало известно, что «Спутник V» занял второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его стран — разрешение на использование российского препарата было выдано в 45 государствах.

Также в субботу стало известно, что прививку «Спутником V» сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщается на странице лидера страны в Twitter. Вместе с главой государства прививку сделала его супруга.

«Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала», — сообщил Мадуро.

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва получает много обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран.

«Российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной», — сказал Песков.

По его словам, заявок «так много», что пока производственные мощности не позволяют их всех удовлетворять. Вместе с тем он отметил, что производственные обороты растут каждую неделю.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что на данный момент два компонента вакцины от коронавируса уже получили около 2,5 млн россиян. Приблизительно 5 млн граждан прошли первый этап вакцинации.

Напомним также, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутник V». Как сообщалось на сайте агентства, решение о начале исследования было принято «на основе результатов лабораторных и клинических испытаний», которые продемонстрировали, что прививка вакциной «Спутник V» запускает выработку антител и иммунных клеток против коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, в конце февраля стартовали международные клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» — однокомпонентного препарата на основе «Спутника-V».