Главный инфекционист США положительно высказался о «Спутнике V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai положительно высказался о российской вакцине «Спутник V».

Во время беседы он отметил, что «данные по «Спутнику V» довольно хорошие».

«Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал он.

Фаучи также добавил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах западных вакцин от коронавируса.

«Моё беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведённые в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность», — подчеркнул инфекционист.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его применение стран, обогнав вакцину от Pfizer/BioNtech.