«Спутник V» поднялся на второе место по числу одобривших стран

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Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его применение стран, обогнав вакцину от Pfizer/BioNtech.
«Спутник V» поднялся на второе место по числу одобривших стран
  • РИА Новости

««Спутник V» сейчас вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире с точки зрения количества разрешений регулирующих органов. Спасибо за вотум доверия!» — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca одобрена в 49 странах, российский «Спутник V» — в 45 странах, а американо-немецкая вакцина от Pfizer/BioNTech одобрена в 43-х странах.

Как стало известно 4 марта, 45-й страной, одобрившей применение российской вакцины, стал Ирак.

Также Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутник V».

Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине, готовы ограничиться национальной сертификацией препарата.

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