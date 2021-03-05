«Спутник V» поднялся на второе место по числу одобривших стран

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его применение стран, обогнав вакцину от Pfizer/BioNtech.

««Спутник V» сейчас вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире с точки зрения количества разрешений регулирующих органов. Спасибо за вотум доверия!» — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca одобрена в 49 странах, российский «Спутник V» — в 45 странах, а американо-немецкая вакцина от Pfizer/BioNTech одобрена в 43-х странах.

Как стало известно 4 марта, 45-й страной, одобрившей применение российской вакцины, стал Ирак.

Также Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутник V».

Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине, готовы ограничиться национальной сертификацией препарата.