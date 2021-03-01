МИД: ряд стран готовы обойтись национальной сертификацией «Спутника V»

Некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», готовы ограничиться национальной сертификацией препарата, рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

«Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днём. Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия — начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа», — рассказал он журналистам.

Также замминистра напомнил, что интерес к «Спутнику V» проявили Люксембург и Чехия.

«И получаем много неофициальных сигналов от других стран. Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путём национальной сертификации, чего будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», — приводит слова Грушко РИА Новости.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

При этом чешский премьер Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств.