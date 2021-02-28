Президент Чехии обратился к России с просьбой о поставке «Спутника V»

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена. Нам, конечно же, потребуется сертификация», — приводит его слова CNN Prima News.

Земан подчеркнул, что будет достаточно сертификата от чешского регулятора, при этом Прага не намерена настаивать на одобрении российского препарата Европейским агентством лекарственных средств.

Как отмечает телеканал, обращение к России согласовано с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.

10 февраля Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит препарат.