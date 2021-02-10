В Чехии заявили о готовности купить вакцину «Спутник V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрит препарат.

«Если говорить о российской вакцине, которую хотят производить в Австрии и Словакии, то мы должны отказаться от политики и говорить только о здоровье людей с точки зрения вакцины. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит это, то мы должны быть готовы иметь возможность получить те количества, которые нам нужны, как можно раньше», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

9 февраля стало известно, что «Спутник V» прошёл этап научной консультации европейского регулятора.