Премьер Чехии считает необязательным ждать от ЕС одобрения «Спутника V»

Чешский премьер Андрей Бабиш считает, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Такое мнение он выразил в эфире CNN Prima.

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета», — приводит слова политика ТАСС.

Как подчеркнул Бабиш, он питает полное доверие к российской вакцине.

Он напомнил, что во время существования социалистического блока чехи проходили вакцинацию советскими препаратами, которые были качественными и эффективными.

Как стало известно ранее, президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».