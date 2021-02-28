Премьер Чехии считает необязательным ждать от ЕС одобрения «Спутника V»
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«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета», — приводит слова политика ТАСС.
Как подчеркнул Бабиш, он питает полное доверие к российской вакцине.
Он напомнил, что во время существования социалистического блока чехи проходили вакцинацию советскими препаратами, которые были качественными и эффективными.
Как стало известно ранее, президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».