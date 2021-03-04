Регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V»

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье «Спутника V»
  • © РФПИ

«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rollingreview) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение комитета принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых.

EMA проведёт оценку соответствия вакцины установленным в Евросоюзе стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев приветствовал запуск процедуры.

«Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения», — сказал он, отметив, что партнёрство по данному вопросу должно стоять выше политики.

Ранее сообщалось, что Словакия стала второй страной в ЕС после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V».

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