Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
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Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.
«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутника V», — говорится в заявлении.
Slovakia has become the 39th country in the world and the 2nd country in the EU to authorize the use of Sputnik V.— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 1, 2021
Slovensko sa stalo 39 krajinou na svete a druhou krajinou EÚ, ktorá povolila použitie #SputnikV.
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Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что считает, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).