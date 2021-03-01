Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Словакия стала 39-й страной в мире, которая решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
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Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутника V», — говорится в заявлении.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что считает, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

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