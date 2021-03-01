Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Словакия стала 39-й страной в мире, которая решила зарегистрировать на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщается на странице вакцины в Twitter.

«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутника V», — говорится в заявлении.

Slovakia has become the 39th country in the world and the 2nd country in the EU to authorize the use of Sputnik V.



Slovensko sa stalo 39 krajinou na svete a druhou krajinou EÚ, ktorá povolila použitie #SputnikV.

👇 https://t.co/3lnDtWr2uc — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 1, 2021

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что считает, что Чехия может начать вакцинацию российским препаратом против коронавируса «Спутник V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).