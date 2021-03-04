В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Ираке
- Reuters
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак», — цитирует ТАСС сообщение фонда.
Отмечается, что Ирак стал 45-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V».
Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».