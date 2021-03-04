В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Ираке

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Ираке, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Ираке
  • Reuters

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак», — цитирует ТАСС сообщение фонда.

Отмечается, что Ирак стал 45-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V».

Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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