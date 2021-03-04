Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»
  • © Тимур Батыршин
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в фонде.

Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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