Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в фонде.

Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».