Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V»
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- РИА Новости
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в фонде.
Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».