«Получил мировое признание»: «Спутник V» входит в число самых популярных вакцин против коронавируса

«Спутник V» входит в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных во всём мире одобрений на использование. Об этом сообщили в РФПИ. Последними из 27 стран его применение одобрили Казахстан, Черногория и Сент-Винсент и Гренадины. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник V» получил мировое признание как одна из основных вакцин, которая позволит человечеству преодолеть пандемию COVID-19 и вернуться к нормальной жизни. В свою очередь, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отечественный препарат защищает от всех мутаций SARS-CoV-2, выявленных на сегодняшний день. При этом специалисты центра разрабатывают новую вакцину, которая будет эффективна против различных коронавирусов. Также завершается вторая фаза клинических испытаний препарата «Спутник лайт», который, по словам Гинцбурга, позволит сгладить ситуацию с заболеваемостью в мире.

Вакцина «Спутник V» входит в топ-3 препаратов против коронавируса по количеству полученных во всём мире разрешений на применение. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пятницу, 12 февраля, было объявлено о регистрации «Спутник V» в Черногории, Казахстане, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах, которые стали первым государством Карибского бассейна, где российский препарат получил одобрение на использование. Процесс регистрации прошёл в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории этих стран.

Таким образом, общее число государств, одобривших применение российской вакцины достигло 27 (с учётом Республики Сербской — энтитета в Боснии и Герцеговине). На данный момент «Спутник V» зарегистрирован также в Алжире, Аргентине, Армении, Бахрейне, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинее, Иране, Ливане, Мексике, Монголии, Мьянме, Никарагуа, ОАЭ, Пакистане, Палестине, Парагвае, России, Сербии, Тунисе и Туркменистане.

#SputnikV ranks among top-3 COVID-19 vaccines with most authorizations granted globally. pic.twitter.com/thHeFYHoiF — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

Больше всего разрешений на использование, согласно открытым данным на 11 февраля, получили вакцины от Pfizer (35) и AstraZeneca (31), «Спутник V» (27), далее следуют препараты от Moderna (14), Sinopharm (13), Sinovac (10) и CanSino (2). Стоит отметить, что в приведённой статистике в отношении ряда вакцин учитывается единое одобрение, выданное на использование во всех странах ЕС.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, число одобрений на использование российской вакцины превышает соответствующий прогноз фонда. Функционер связывает это, в частности, с публикацией в авторитетном журнале The Lancet результатов клинических исследований, показавших высокую эффективность и безопасность препарата. Кроме того, «Спутник V» — одна из наиболее лёгких в транспортировке и доступных по цене вакцин против коронавируса.

«Спутник V» получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни», — заявил Дмитриев.

Напомним, в начале февраля в одном из старейших и уважаемых медицинских журналов мира The Lancet вышла публикация, в которой было объявлено, что международная экспертная оценка подтверждает предоставленную разработчиками информацию об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V».

В частности, сообщалось, что эффективность препарата, по результатам третьей фазы клинических исследований, составляет 91,6%. При этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев течения COVID-19 (препарат компании Pfizer по этому показателю имеет только 75%).

«Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьёзных случаев заболевания или смерти, и это является наиболее важным параметром: мы все сможем справиться с лёгким насморком — главное, не оказаться в больнице и не иметь серьёзных осложнений. Даже после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%», — отмечала доктор медицины, профессор Центра вакцин и иммунотерапии и Института Вистар (США) Хильдегунд Эртл.

Добавим, что на днях ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», специалисты которого создали вторую российскую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона»), направили в зарубежные научные журналы результаты первой и второй фазы клинических исследований препарата.

Прививочная кампания против коронавируса в России стартовала в начале декабря 2020 года. В середине января 2021-го Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил перейти от масштабной вакцинации, затрагивавшей определённые категории граждан, к массовой вакцинации россиян — по-прежнему бесплатно и на добровольной основе.

По последним данным, обнародованным 10 февраля, вакциной «Спутник V» привились около 2,2 млн россиян. Такие цифры озвучил замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов на прошедшем в Мосгордуме круглом столе. По его словам, оба компонента препарата получили более 1,7 млн человек.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 400 тыс. горожан сделали прививку первым компонентом вакцины. «Должен сказать, что у нас нет задачи привить всё население столицы. Потому что мы видим, что большинство граждан перенесли уже эту болезнь, большинство — в лёгкой форме», — сказал градоначальник в эфире канала «Россия 24».

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Работа над новыми формами вакцины

Как рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24», созданная специалистами центра вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов SARS-CoV-2, выявленных на сегодняшний день. При этом он добавил: нет гарантии, что в будущем не возникнет новая мутация вируса, от которого существующие препараты «будут защищать хуже».

В связи с этим он сообщил, что центр имени Гамалеи работает над созданием вакцины от нескольких штаммов коронавируса. На стадию клинических испытаний этот препарат должен выйти к концу 2021 года, а полноценная вакцина поступит в гражданский оборот в 2022-м.

«Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и которые вокруг нас будут циркулировать», — заявил Гинцбург.

Возвращаясь к текущей прививочной кампании, учёный добавил, что после получения разрешения на исследование «Спутника V» на детях, участвующие в испытаниях несовершеннолетние будут разбиты на определённые возрастные группы. И в зависимости от возраста будет понижаться дозировка препарата, хотя его состав не будет модифицироваться: «Чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка». Гинцбург также не исключил, что могут быть проведены исследования назальной формы вакцинации — и в случае её одобрения, такой метод может быть рекомендован для детей.

Кроме того, глава центра имени Гамалеи прокомментировал ход работ по вакцине «Спутник лайт». По его словам, в России завершается вторая фаза клинических испытаний препарата, который представляет собой первый компонент «Спутника V» и будет защищать от коронавируса на четыре — пять месяцев.

Гинцбург подчеркнул, что этот вариант не планируется использовать на территории Российской Федерации: он будет поставляться в страны, которые не могут сами создать вакцину или приобрести полноценный препарат. По его словам, прежде всего речь идёт о государствах Африки и Юго-Восточной Азии.

Учёный пояснил, что использование «Спутника лайт» в рамках мировых усилий по борьбе с пандемией даст возможность сбить пик заболеваемости и, соответственно, снизить нагрузку на местные системы здравоохранения. Таким образом, растягивание эпидемического процесса во времени позволит в конечном счёте уменьшить число смертей от COVID-19.

Ситуация в мире и в России

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире приближается к 108 млн, из них более 2,37 млн человек скончались. Больше всего эпизодов коронавируса зафиксировано в США (27,39 млн), Индии (10,88 млн), Бразилии (9,71 млн), Великобритании (4,01 млн), России (4 млн) и Франции (3,47 млн).

В пятёрку стран с наибольшим числом умерших от осложнений коронавирусной инфекции входят США (475,5 тыс.), Бразилия (236,2 тыс.), Мексика (171,2 тыс.), Индия (155,4 тыс.) и Великобритания (115,7 тыс.).

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 15 089 человек, 20 720 пациентов выздоровели, 507 — скончались.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 042 837 случаев коронавируса, 3 559 142 человека выздоровели, 79 194 — скончались от осложнений. Активным на территории России остаётся 404 501 случай заболевания (10% от общего числа подтверждённых эпизодов).

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено более 106 млн тестов на коронавирус (399 тыс. — за сутки), около 644 тыс. человек остаются под наблюдением медиков.