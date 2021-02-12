Гинцбург рассказал о ситуации с вакцинацией детей «Cпутником V»

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об особенностях применения вакцины от коронавируса «Cпутник V» в отношении детей.

По его словам, состав препарата для детей не изменится, однако дозировка препарата будет другая.

«Когда мы получим разрешение на исследования «Спутника V» на детском населении, то детское население будет разбито на определённые возрастные группы. Допустим, 17—14, 14—9 и 9 и меньше, может быть, даже на четыре возрастные группы. В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что хоть изменения в состав вводиться не будут, однако могут быть проведены исследования в плане назальной формы вакцины.

«Не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям», — добавил он.

Ранее Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новых вариантов COVID-19.