В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах
- Reuters
Об этом говорится в сообщении РФПИ, которое поступило в распоряжение RT.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины «Спутник V», достигло 26», — отмечается в заявлении.
Как подчёркивают в фонде, Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где была зарегистрирована российская вакцина.
В обеих страна регистрация прошла по ускоренной процедуре, что подразумевает отсутствие дополнительных клинических исследований на территории государства.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит препарат.