В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины.
В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении РФПИ, которое поступило в распоряжение RT.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины «Спутник V», достигло 26», — отмечается в заявлении.

Как подчёркивают в фонде, Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где была зарегистрирована российская вакцина.

В обеих страна регистрация прошла по ускоренной процедуре, что подразумевает отсутствие дополнительных клинических исследований на территории государства.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит препарат.

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