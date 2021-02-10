Результаты испытаний «ЭпиВакКороны» направлены в зарубежные журналы
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I—II в зарубежные научные рецензируемые журналы», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве добавили, что «их публикация ожидается в ближайшее время».
29 января Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.
Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.