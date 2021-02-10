Результаты испытаний «ЭпиВакКороны» направлены в зарубежные журналы

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» направил результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в зарубежные научные журналы.
Результаты испытаний «ЭпиВакКороны» направлены в зарубежные журналы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I—II в зарубежные научные рецензируемые журналы», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «их публикация ожидается в ближайшее время».

29 января Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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