В Черногории одобрили импорт вакцины от коронавируса «Спутник V»

Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на осуществление поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в ведомстве.

«В соответствии с решением правительства Черногории… институт … выдал разрешение на закупку, точнее импорт вакцины «Спутник V», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в настоящее время массовая вакцинация в стране не производится из-за отсутствия препарата для иммунизации.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрит препарат.