Центр Гамалеи рассказал о клинических испытаниях вакцины «Спутник лайт»

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершают вторую фазу клинических испытаний вакцины «Спутник лайт».
Центр Гамалеи рассказал о клинических испытаниях вакцины «Спутник лайт»
  • РИА Новости

«Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург подчеркнул, что вакцина позволит сократить число новых случаев заболевания и тем самым «сбить» нагрузку на систему здравоохранения.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса

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