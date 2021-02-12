Центр Гамалеи рассказал о клинических испытаниях вакцины «Спутник лайт»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершают вторую фазу клинических испытаний вакцины «Спутник лайт».

«Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург подчеркнул, что вакцина позволит сократить число новых случаев заболевания и тем самым «сбить» нагрузку на систему здравоохранения.

11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.