Центр Гамалеи рассказал о клинических испытаниях вакцины «Спутник лайт»
- РИА Новости
«Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Гинцбург подчеркнул, что вакцина позволит сократить число новых случаев заболевания и тем самым «сбить» нагрузку на систему здравоохранения.
11 января Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.