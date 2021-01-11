Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт»

Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса. Соответствующие данные опубликованы на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Министерства здравоохранения России.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В соответствии с опубликованной информацией, исследование препарата началось 8 января 2021 года и завершится к 31 декабря 2021 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.