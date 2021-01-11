Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт»

Короткая ссылка
Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса. Соответствующие данные опубликованы на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Министерства здравоохранения России.
Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт»
  • РИА Новости

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В соответствии с опубликованной информацией, исследование препарата началось 8 января 2021 года и завершится к 31 декабря 2021 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. 

Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить