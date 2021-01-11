Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины «Спутник лайт»
- РИА Новости
«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
В соответствии с опубликованной информацией, исследование препарата началось 8 января 2021 года и завершится к 31 декабря 2021 года.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
Гинцбург отмечал, что «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.