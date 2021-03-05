Зарегистрирована в 45 странах: вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших её государств

«Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его государств, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Препарат, зарегистрированный в 45 странах мира, обогнал вакцину Pfizer/BioNTech, чьё использование сейчас разрешено в 43 государствах. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент два компонента вакцины от коронавируса уже получили около 2,5 млн россиян, ещё 5 млн граждан прошли первый этап вакцинации.

Российский препарат «Спутник V» занял второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его стран. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Спутник V» сейчас вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире с точки зрения количества разрешений регулирующих органов. Спасибо за вотум доверия!» — говорится в сообщении.

Как следует из опубликованной в аккаунте таблицы, «Спутник V», одобренный в 45 странах мира, обогнал вакцину Pfizer/BioNTech, чьё использование сейчас разрешено в 43 государствах.

На первом месте на данный момент находится вакцина британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, одобренная в 49 странах.

В российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили, что 45-й страной, где зарегистрирован разработанный в РФ препарат, стал Ирак. Регистрация вакцины была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Напомним, разработанный НИЦЭМ им. Гамалеи «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Он представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, которая содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа: второй укол делают через 21 день после первой инъекции.

Результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%, а также её способность полностью защитить человека от тяжёлой формы заболевания коронавирусом.

Кроме того, накануне в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины. Как отмечал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в случае одобрения «Спутником V» с июня 2021-го могут быть обеспечены 50 млн жителей стран Евросоюза, что позволит внести вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе.

«Партнёрство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — подчеркнул Дмитриев.

1 марта замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что количество стран, проявляющих интерес к российскому препарату, растёт с каждым днём. По его словам, некоторые государства ЕС выражают готовность ограничиться национальной сертификацией препарата.

«Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован (Европейским агентством лекарственных средств. — RT), но некоторые обозначают свою готовность пойти путём национальной сертификации, чего будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», — цитирует Грушко РИА Новости.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент два компонента вакцины от коронавируса уже получили около 2,5 млн россиян. Приблизительно 5 млн граждан прошли первый этап вакцинации.

«На сегодняшний день объём производства составил 13,9 млн комплектов доз вакцин... Из указанного объёма доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз», — приводит её слова ТАСС.

Reuters

© Tatyana Makeyeva

Голикова уточнила, что речь идёт в основном о вакцине «Спутник V», но также напомнила, что в феврале началось масштабирование производства препарата Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона», объём выпуска которого планируется наращивать в марте.

В свою очередь, гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Максютов напомнил, что вакцина «не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела, без лишних антител, которые не обеспечивают защиту».

Накануне президент России Владимир Путин, проводивший встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», отметил качество разработанных российскими учёными вакцин и рассказал, что, по мнению специалистов, справиться с эпидемией без них было бы невозможно.

«Действительно, есть чем гордиться. Наша вакцина («Спутник V») и вакцины (два других зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», — сказал президент.