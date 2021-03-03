«По планам вакцинации»: в Минздраве допустили формирование коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян к июлю

В Минздраве допускают, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян сформируется к июлю. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что заболевание продолжает циркулировать в стране, вследствие чего россиянам следует придерживаться всех противоэпидемических мер.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко полагает, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян в первом полугодии 2021 года.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение (формирования популяционного иммунитета. — RT) произойдёт в первом полугодии, ну, может, с захватом июля», — сказал он, добавив, что производство вакцин в стране наращивается.

Об этом он сказал во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России.

Министр напомнил, что COVID-19 пока полностью не нейтрализован и продолжает циркулировать в стране.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава отметил тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в России, однако подчеркнул, что дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от темпов вакцинации и соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Особенно мы видим, что наиболее тяжело переносят лица старшего возраста. Эта категория наших граждан нуждается в дополнительной защите, они в первую очередь должны получить вакцинацию», — сказал Мурашко.

В этой связи он подчеркнул важность соблюдения всех мер предосторожности.

«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — сказал министр.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время выздоровели 15 694 человека. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за 24 часа скончались 452 человека.

С начала пандемии зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса. Выздоровели 3 853 734 человека, 87 348 скончались. В России насчитывается 337 668 активных случаев коронавирусной инфекции.

В Москве выявлено 1284 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 962, в Подмосковье — 691.

По данным Роспотребнадзора, за весь период выполнено свыше 111,8 млн лабораторных тестов на COVID-19, в том числе 285 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 549 тыс. 844 человек.

Эксперты полагают, что пандемия COVID-19 в России может закончиться к середине 2021 года благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета. Такую точку зрения, в частности, высказал главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию (COVID-19. — RT)», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

По мнению специалиста, это может произойти благодаря массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.

Вместе с тем, по мнению эксперта, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может потребоваться от пяти до десяти лет.

2 марта вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в августе 2021 года —при условии сохранения существующих темпов вакцинации.

«И сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — сообщила она в беседе с ТАСС.

Ситуация с COVID-19 в мире

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об опасениях в связи с ростом случаев COVID-19 в Европе. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что после спада заболеваемости в начале февраля наметились признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

Following a decrease in #COVID19 incidence in the Region since early February, there are concerning early signs of a resurgence in central and eastern #Europe and the Balkans. The fire is not out. https://t.co/JZdyaRQQ1Q — Hans Kluge (@hans_kluge) March 2, 2021

По его словам, четыре из десяти стран с наибольшим ростом новых случаев коронавируса расположены в Европе.

В организации также отметили, что новый штамм штамм коронавируса обнаруженный первоначально в Великобритании, за неделю выявили ещё в пяти странах. Их общее число выросло до 106. Кроме того, изначало зафиксированный в ЮАР штамм COVID-19 выявлен в общей сложности в 56 странах — на пять больше, чем неделей ранее.