Мурашко напомнил о продолжающейся циркуляции коронавируса в России

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Коронавирусная инфекция COVID-19 пока полностью не нейтрализована и продолжает циркулировать в стране, напомнил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко напомнил о продолжающейся циркуляции коронавируса в России
  • © РИА Новости

Об этом Мурашко сказал во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава отметил тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в России, однако подчеркнул, что дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от темпов вакцинации и соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Особенно мы видим, что наиболее тяжело переносят лица старшего возраста. Эта категория наших граждан нуждается в дополнительной защите, они в первую очередь должны получить вакцинацию», — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом хоть и обнадёживающе снижается, но по-прежнему остаётся достаточно серьёзным.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «360» дал прогноз по пандемии COVID-19.

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