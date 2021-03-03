Мурашко напомнил о продолжающейся циркуляции коронавируса в России

Коронавирусная инфекция COVID-19 пока полностью не нейтрализована и продолжает циркулировать в стране, напомнил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Об этом Мурашко сказал во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава отметил тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в России, однако подчеркнул, что дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от темпов вакцинации и соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Особенно мы видим, что наиболее тяжело переносят лица старшего возраста. Эта категория наших граждан нуждается в дополнительной защите, они в первую очередь должны получить вакцинацию», — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом хоть и обнадёживающе снижается, но по-прежнему остаётся достаточно серьёзным.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «360» дал прогноз по пандемии COVID-19.