Инфекционист дал прогноз по пандемии COVID-19

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Врач-инфекционист Сергей Вознесенский дал прогноз по пандемии COVID-19.
Инфекционист дал прогноз по пандемии COVID-19
  • РИА Новости

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля. С определённой долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, набирает обороты и вакцинация.

Как отметил эксперт, всё говорит о том, что есть определённый оптимизм.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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