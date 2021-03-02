Инфекционист дал прогноз по пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский дал прогноз по пандемии COVID-19.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля. С определённой долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, набирает обороты и вакцинация.

Как отметил эксперт, всё говорит о том, что есть определённый оптимизм.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.