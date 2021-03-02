Инфекционист дал прогноз по пандемии COVID-19
- РИА Новости
«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля. С определённой долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, набирает обороты и вакцинация.
Как отметил эксперт, всё говорит о том, что есть определённый оптимизм.
Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.