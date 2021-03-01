В ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19

Короткая ссылка
В Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.
В ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«В систему постковидной реабилитации включён общеукрепляющий массаж, обучение элементам дыхательной гимнастики, консультации психологов. В центре помогут справиться со стрессовым состоянием, эмоциональными всплесками, тревожностью», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Также переболевшие посещают соляные пещеры и пьют кислородные коктейли.

Методику собираются перенять специалисты из других городов Ямала.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить