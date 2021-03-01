В ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
«В систему постковидной реабилитации включён общеукрепляющий массаж, обучение элементам дыхательной гимнастики, консультации психологов. В центре помогут справиться со стрессовым состоянием, эмоциональными всплесками, тревожностью», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.
Также переболевшие посещают соляные пещеры и пьют кислородные коктейли.
Методику собираются перенять специалисты из других городов Ямала.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.