В ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19

В Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU.

«В систему постковидной реабилитации включён общеукрепляющий массаж, обучение элементам дыхательной гимнастики, консультации психологов. В центре помогут справиться со стрессовым состоянием, эмоциональными всплесками, тревожностью», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Также переболевшие посещают соляные пещеры и пьют кислородные коктейли.

Методику собираются перенять специалисты из других городов Ямала.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.