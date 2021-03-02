Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России

Число выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России снижается, но остаётся «достаточно серьёзным», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадёживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьёзными», — цитирует ТАСС Голикову.

Она подчеркнула, что Россия по уровню заболеваемости находится сейчас в той же точке, что и в конце мая 2020 года.

По словам Голиковой, на данный момент ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России весной.