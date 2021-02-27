В Роспотребнадзоре дали прогноз развития ситуации с COVID-19 весной

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Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России весной.
В Роспотребнадзоре дали прогноз развития ситуации с COVID-19 весной
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, в настоящее время во всех регионах страны наблюдается тенденция к снижению интенсивности эпидемиологического процесса и индекс распространения коронавируса меньше единицы.

«Фазу роста мы уже прошли, сейчас должны идти в снижение эпидпроцесса. Случаев заболевания коронавирусом весной будет меньше, но в ноль мы не выйдем, эпидпроцесс будет продолжаться», — цитирует его Интерфакс.

Эпидемиолог также отметил, что в России ещё продолжается первая волна заболеваемости COVID-19.

«Мы ещё первую волну не закончили, она всё ещё продолжается, через ноль мы не пришли, суточные колебания ещё возможны», — пояснил он.

Горелов также считает, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от соблюдения гражданами профилактических мер, а также вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемического процесса.

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о возможных последствиях COVID-19 для зрения.

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