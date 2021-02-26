Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

По её словам, Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемического процесса.

«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъёма, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших учёных и практиков», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что вакцинация от коронавируса тремя вакцинами в России — это невероятный результат, которым можно гордиться. 

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.

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