Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

По её словам, Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемического процесса.

«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъёма, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших учёных и практиков», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что вакцинация от коронавируса тремя вакцинами в России — это невероятный результат, которым можно гордиться.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.