Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

В ходе заседания правительства он заявил, что с 1 марта в России должен был вступить в силу новый порядок техосмотра автомобилей. 

По его словам, «как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди».

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России в течение суток зарегистрировано ещё 11 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить