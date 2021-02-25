Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но ещё далека от идеальной.

В ходе заседания правительства он заявил, что с 1 марта в России должен был вступить в силу новый порядок техосмотра автомобилей.

По его словам, «как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди».

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России в течение суток зарегистрировано ещё 11 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.