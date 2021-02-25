В России за сутки выявили 11 198 случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток зарегистрировано ещё 11 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 212 100.
В России за сутки выявили 11 198 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За 24 часа в России умерли 446 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 84 876.

Ещё 16 102 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 767 664. 

Накануне в России выявили 11 749 случаев коронавируса, 383 человека скончались, 12 218 выздоровели.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новая волна коронавируса в Москве уже невозможна.

Также глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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