В России за сутки выявили 11 198 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За 24 часа в России умерли 446 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 84 876.
Ещё 16 102 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 767 664.
Накануне в России выявили 11 749 случаев коронавируса, 383 человека скончались, 12 218 выздоровели.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новая волна коронавируса в Москве уже невозможна.
Также глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.