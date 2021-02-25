Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса в Москве

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новая волна коронавируса в Москве уже невозможна.
Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса в Москве
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«В Москве, я считаю, уже невозможна. Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что для тех стран, где осталось много не переболевших и не вакцинированных людей, риски вспышки остаются.

По его словам, речь идёт, например, о Китае.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

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