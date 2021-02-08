Песков допустил, что в августе можно будет жить «с открытым забралом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — высказал мнение Песков в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни.

Он напомнил, что, согласно расчётам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путём.

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — добавил Песков.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса.

19 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах. По его словам, Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.

Также директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.