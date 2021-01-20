В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса.

«Речь идёт об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идёт о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учётом роста спроса на эту вакцину — временные затруднения», — сказал он.

Песков отметил, что «в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах. По его словам, Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.