В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса.
В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса
  • РИА Новости

«Речь идёт об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идёт о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учётом роста спроса на эту вакцину — временные затруднения», — сказал он.

Песков отметил, что «в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах. По его словам, Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить