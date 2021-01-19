Мурашко рассказал о ходе массовой вакцинации в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах.
Мурашко рассказал о ходе массовой вакцинации в России
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны», — цитирует его ТАСС.

Мурашко также добавил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг. 

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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