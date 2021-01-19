Мурашко рассказал о ходе массовой вакцинации в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны», — цитирует его ТАСС.

Мурашко также добавил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.