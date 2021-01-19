Мурашко рассказал о ходе массовой вакцинации в России
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«Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны», — цитирует его ТАСС.
Мурашко также добавил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край являются лидирующими регионами по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.
Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.
Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.