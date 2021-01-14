Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какое количество доз российских вакцин от коронавируса уже поступило в гражданский оборот.
Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19
  • © РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ

«На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объёмы поставок в субъекты значительно вырастут», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что на этой неделе в регионы доставлено более 600 тыс. доз, а до конца января ожидается поставка ещё 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что с февраля в России будут производить десятки миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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