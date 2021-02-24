В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса
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За сутки в России умерли 383 пациента с COVID-19, за всё время пандемии — 84 430.
Ещё 12 218 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 751 562.
Накануне в России выявили 11 823 случая коронавируса, 417 человек скончались, 12 956 выздоровели.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса.
Также глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.