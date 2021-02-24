В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 749 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 200 902. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 383 пациента с COVID-19, за всё время пандемии — 84 430.

Ещё 12 218 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 751 562.

Накануне в России выявили 11 823 случая коронавируса, 417 человек скончались, 12 956 выздоровели.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса.

Также глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.