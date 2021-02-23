В России за сутки выявили 11 823 случая коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 823 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 189 153. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 417 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 84 047.

Ещё 12 956 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 739 344.

Накануне в России выявили 12 604 случая коронавируса, 337 человек скончались, 12 943 выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции.