В России за сутки выявили 11 823 случая коронавируса
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За сутки в России умерли 417 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 84 047.
Ещё 12 956 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 достигло 3 739 344.
Накануне в России выявили 12 604 случая коронавируса, 337 человек скончались, 12 943 выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции.