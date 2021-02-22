В России за сутки выявили 12 604 случая коронавируса
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За сутки в России умерли 337 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 83 630.
Ещё 12 943 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 3 726 388.
Накануне в России выявили 12 742 случая коронавируса, 417 человек скончались.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.