В России за сутки выявили 12 604 случая коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 604 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 177 330. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 337 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 83 630.

Ещё 12 943 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 3 726 388.

Накануне в России выявили 12 742 случая коронавируса, 417 человек скончались.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.