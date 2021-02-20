Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак»

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В России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак», её разработал центр имени Чумакова», — сказал глава российского правительства.

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной центром им. Чумакова, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

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